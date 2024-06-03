Пушилин оценил взятие села в ДНР Пушилин: взятие села Уманское означает повышение безопасности в Донбассе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие российскими войсками села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса. В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что в военном плане каждый небольшой поселок имеет значение, потому что деревни преимущественно строились на возвышенностях.

В военном плане каждое село, каждый небольшой поселок имеет значение, потому что преимущественно села, поселки, деревни, они строились на возвышенностях, соответственно, они дают некую оперативную составляющую в плане выстраивания как линии атаки, так и при выстраивании обороны. Это продвижение вперед позволяет говорить о повышении безопасности для наших населенных пунктов, — сказал Пушилин.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Уманское в ДНР. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь заявил, что взятие под контроль села Уманского под Авдеевкой усилит давление на трассы снабжения ВСУ. По его словам, под более интенсивными ударами окажутся украинские войска, оставшиеся в ближайших населенных пунктах, в частности в Карловке.