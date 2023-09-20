Пушилин оценил готовность ВСУ переломить ситуацию на фронте Пушилин заявил о неготовности ВСУ переломить ситуацию на фронте

Фото: МО Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что не видит предпосылок к готовности ВСУ переломить ситуацию на фронте. По его словам, подразделения ВС России закрепились на высотах на севере Клещеевки, кроме того, стабилизировалась обстановка в Работино на Запорожском направлении.

Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок какого-то там вооружения, — сказал Пушилин.

Комментируя ситуацию на Запорожском направлении, которое примыкает к ДНР, Пушилин сообщил, что ситуация в Работино, исходя из той информации, которая ему поступает, начинает стабилизироваться.

19 сентября врио главы ДНР заявил, что Клещеевка и Андреевка находятся в серой зоне, то есть фактически не контролируются полностью ни одной из сторон. По его словам, ВСУ безуспешно пытаются закрепиться в этих районах. Пушилин также указал, что Андреевка почти полностью уничтожена.

На прошлой неделе Пушилин опроверг утверждения украинской стороны о взятии Андреевки ВСУ, назвав эти сообщения очередными вбросами. Врио главы ДНР заявлял об ожесточенных боях в районе Артемовска и отмечал «пусть и небольшие, но улучшения» позиций российских подразделений.