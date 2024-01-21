В ДНР объявили день траура по жертвам в Донецке Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела Донецка

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

День траура объявлен в Донецке в понедельник, 22 января, в связи с обстрелом города со стороны ВСУ, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек, еще 20 получили ранения, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Действия украинских военных он назвал варварским актом.

Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима, — написал он.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. В числе пострадавших есть дети. ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Произошедшее и участие Запада в этом станут одной из тем обсуждения на мероприятиях в Совете Безопасности ООН с участием главы МИД России Сергея Лаврова, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что российская делегация отправится в Нью-Йорк в ближайшее время.

Власти Запорожской области предложили помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку. По словам губернатора Евгения Балицкого, регион мысленно остается с пострадавшей республикой.