Пушилин объяснил, почему ВС России бьют только по военным объектам Пушилин: РФ бьет только по военным объектам, так как нельзя терять человечность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

Россия в отличие от Киева бьет только лишь по военным объектам, поскольку надо оставаться людьми и нельзя терять человечность, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что его республика с 2014 года иметь право «работать наотмашь», однако военные этого не делают. По его мнению, Россия сплотилась вокруг решения президента об СВО именно потому, что люди видят правильные действия России.

У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся, — написал он.

Во второй половине дня 6 января Пушилин сообщал, что ВСУ открыли огонь по населенным пунктам республики. В результате атаки погиб один житель Макеевки и один житель Горловки. Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры и автомобиль. В общей сложности по республике было выпущено 111 боеприпасов, зафиксировано 44 обстрела.

Кроме того, ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь. В результате обстрела погиб военный корреспондент, еще один получил ранение. В оперативных службах ДНР указали, что обстрелу подверглась гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.