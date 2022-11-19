Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе все мобилизационные мероприятия будут происходить согласно указам президента России. Такой подход он объяснил в Telegram вхождением Донецкой Народной Республики в состав РФ.
Сейчас, с учетом того, что мы субъект Российской Федерации, все мобилизационные мероприятия происходят только исходя из указов президента, распоряжений. Никак иначе, — подчеркнул глава региона.
Денис Пушилин 18 ноября подписал указ, согласно которому со службы будут увольнять мобилизованных студентов.
Ранее Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых прежде призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря главы государства, студенты могут вернуться к учебе.