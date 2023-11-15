Пушилин рассказал об увеличении числа выявленных диверсантов в Донбассе Глава ДНР Пушилин: сотрудники ФСБ все чаще выявляют диверсантов в Донбассе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Органы государственной безопасности стали чаще выявлять украинских диверсантов на территории Донецкой Народной Республики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, зачастую завербованными оказываются местные жители, в отношении которых киевские спецслужбы применяют различные методы: от подкупа до запугивания, пишет ИА SM.News.

Сотрудники ФСБ начали выявлять диверсантов. Один из последних случаев — завербованный товарищ. <...> Методика и технологии противника понятно, каким образом действуют. Иногда за деньги, иногда шантажом, иногда угрозами, иногда использованием родственников, которые проживают на той территории, — отметил Пушилин.

Глава ДНР указал, что в отсутствие значимых результатов на фронте украинская сторона более активно использует террористические методы против гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики, подталкивая местных жителей к совершению диверсий. Пушилин подчеркнул, что такие действия не должны остаться без ответа, и призвал граждан помогать правоохранителям в выявлении террористов.

Ранее Пушилин рассказал, что в ДНР был задержан украинский диверсант, планировавший взорвать несколько серьезных объектов теплоснабжения. Глава республики призвал жителей сохранять бдительность и сообщать о любой подозрительной активности в правоохранительные органы.