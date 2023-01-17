Пушилин опроверг сообщения о запрете ношения бороды для бойцов ДНР

Фото: РИА Новости

Вооружённые силы Российской Федерации

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о возможном введении запрета на ношении бороды для военнослужащих, участвующих в СВО. Он назвал подобные идеи абсурдными.

Скажу свое личное мнение: эта идея была бы абсурдна. Она ничего хорошего бы не прибавила в плане воинской дисциплины... А вызвала бы как минимум недопонимание у наших ребят, — заявил Пушилин в видеообращении.

По словам врио главы ДНР, в зоне СВО нет проверяющих из военной комендатуры, кто бы следил за этим.

Ранее в соцсетях появилась информация о возможном запрете на использование личного автотранспорта, телефонов и планшетов. Кроме этого, в Сети обсуждался запрет на ношение бороды военнослужащими на фронте, которое не соответствует воинскому уставу.