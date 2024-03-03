Пушилин назвал событие, которое определило ход боевых действий в Донбассе Пушилин: митинг 10-летней давности в Донецке определил судьбу региона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

События 3 марта 2014 года в Донбассе определили сценарий развития ситуации в регионе, написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он рассказал о митинге в Донецке, когда «русская весна» начала набирать обороты.

В этот день состоялась сессия областного совета, от которой люди ждали осуждения факта государственного переворота в Киеве, принятия исторических решений — как в Крыму. Но местные элиты, ставленники олигархата, на это не пошли, трусливо сбежав из региона, — заявил Пушилин.

Он напомнил, что собравшиеся у здания областной госадминистрации активисты пошли на штурм здания, не дождавшись судьбоносных решений. Пушилин назвал этот эпизод первым активным действием движения сопротивления.

Стало очевидно, что надеяться не на кого, нужно брать власть в свои руки. <...> Этот штурм не увенчался успехом, но мы начали приобретать опыт, понимание, что только от нас, жителей региона, зависит его судьба , — отметил он.

Глава ДНР рассказал, что тогда впервые выступил на митинге. Он описал свои ощущения в этот момент как внутренний подъем, отметил энтузиазм людей, порыв и самоорганизацию.

Ранее Пушилин заявил, что оптимистично смотрит на процесс взятия территорий Донбасса под контроль ВС России. Он пояснил, что его оценка основывается на официальных данных.