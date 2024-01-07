Пушилин объяснил, почему цены на яйца в ДНР обогнали все регионы Пушилин заявил о картельном сговоре в сфере продажи яиц в ДНР

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Цены на яйца в Донецкой Народной Республики поднялись выше, чем в других субъектах России, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин. При выяснении причин обнаружили картельный сговор. По факту произошедшего уже были заведены уголовные дела, проверки продолжаются, добавил он.

Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца — в России оно подорожало, но у нас более высокая цена — выявила признаки картельного сговора. <...> Заведены были дела, и сейчас проходят проверки, — заявил Пушилин.

Куриные яйца в России подорожали примерно в 1,5 раза с начала 2023 года. Глава ДНР отметил, что в республике в отличие от других регионов страны присутствовало одномоментное завышение цен и процентное соотношение.

Также сегодня Пушилин сообщил, что власти ДНР начали активную борьбу со спекулянтами. По его словам, в ДНР цены ощутимо выше, чем в Ростовской области, перед властями стоит задача сделать их равными. Уже заведено несколько уголовных дел, добавил он. Для разницы в ценах есть и объективные обстоятельства, однако власти прекрасно видят ситуации, в которых есть место спекулятивному завышению, указал Пушилин.