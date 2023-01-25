Пушилин назвал два главных плюса взятия Соледара Пушилин: взятие Соледара позволяет контролировать участки, с которых происходили обстрелы ВСУ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» в освобожденном Соледаре

Установление контроля над Соледаром со стороны ВС России позволяет контролировать те участки, с которых ВСУ производили обстрелы, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Помимо этого, контроль над городом позволил российским войскам перекрыть пути снабжения украинской армии. По мнению Пушилина, взятие Соледара сыграло ключевую роль в продвижении ВС РФ под Артемовском, передает ТАСС.

Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль [в продвижении в Артемовске]. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать и пути снабжения противника. Конечно же, позволило где-то, в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились очень серьезные ответные действия со стороны противника, — заявил Пушилин.

13 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска установили полный контроль над городом Соледаром, что позволило отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. В ходе взятия Соледара под контролем подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ.

Ранее командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что идут бои в восточной и южной частях Артемовска. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ, отметил он.