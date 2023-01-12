Пушилин назвал «дешевым спектаклем» вести СМИ Украины о зеленом коридоре Пушилин назвал «дешевым спектаклем» сообщения СМИ Украины о зеленом коридоре в Соледаре

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что считает дешевым спектаклем сообщения украинских СМИ об открытии в Соледаре гуманитарного коридора. Так он в Telegram отреагировал на растиражированные новости о «зеленом коридоре» для спасения солдат, попавших в окружение.

Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», — рассказал руководитель республики.

Сообщения об открытии гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции появились в украинских СМИ после встречи российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца в Турции.

Ранее неназванный представитель 46-й воздушно-мобильной бригады украинской армии в разговоре с CNN заявил, что ситуация для ВСУ в Соледаре «критическая», а число погибших солдат настолько велико, что потери вовсе перестали считать. О взятии Соледара под контроль российскими силами заявляли Денис Пушилин и бизнесмен Евгений Пригожин.