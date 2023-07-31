Пушилин назвал число погибших при обстреле Донецка Пушилин: при обстреле Донецка погибли двое человек, шестеро получили ранения

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Двое человек погибли в результате обстрела ВСУ центра Донецка, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще шестеро жителей города получили различные ранения. Сейчас пострадавшим помогают врачи.

Сегодня утром ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, — написал Пушилин.

Также врио главы ДНР сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал водоканал вблизи населенного пункта Ясиноватая в ДНР. По его словам, в результате удара была повреждена инфраструктура предприятия.

Утром 31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города попал под мощный обстрел. Он уточнил, что в результате прилетов снарядов загорелся маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

28 июля площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск. По словам Кулемзина, в этих районах всегда множество людей. В результате обстрела ранения получили двое мирных граждан — мужчины 1983 и 2003 годов рождения.