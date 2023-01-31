Пушилин: НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией

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Денис Пушилин

НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией, заявил РИА Новости врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Альянс участвовал в конфликте с самого начала, о чем говорит в том числе и наращивание военного присутствия стран Альянса вблизи российских границ, наблюдавшееся задолго до начала специальной военной операции.

Блок НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией. Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. <…> Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике, — отметил Пушилин.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что Альянс готов к прямому противостоянию с Россией. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу.

По мнению Бауэра, в настоящее время стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и Россия намерена вернуться в границы СССР.