Пушилин: Киев копит силы под Артемовском

Фото: Министерство обороны Украины

Ситуация в Артемовске остается сложной, предпосылок к тому, что Киев собирается выводить войска, нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, напротив, происходит накопление сил противника в Часовом Яре.

По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой. Мы не видим, что есть какие-то предпосылки [к тому], что противник собирается выводить подразделения, — сказал Пушилин.

Он добавил, что единственная для ВСУ дорога в город находится под сильным обстрелом группы «Вагнер». Это значительно затрудняет доставку боеприпасов, продовольствия и подкрепления украинской армии.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска, чтобы рассечь группировку «Вагнера». По его данным, в районе города находятся около 50 тысяч украинских военных, из которых 12–20 тысяч — в городской черте. Кроме того, ВСУ планируют стянуть к Артемовску еще примерно 20 тысяч человек, добавил Пригожин.

По данным западных СМИ, наступление украинских войск ожидается в конце весны. Киев еще не определился со стратегией, но рассматривает два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезая сухопутный мост на полуостров. По мнению американских чиновников, второй вариант более реалистичен.