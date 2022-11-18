Пушилин и Пасечник подписали указы о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

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Военнослужащие НМ ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы студентов республиканских вузов, призванных в рамках мобилизации. Аналогичный документ подписал врио руководителя Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Уволить с военной службы студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые, — говорится в документе по поводу студентов ДНР.

Аналогичный приказ по ЛНР опубликован на сайте главы республики.

Ранее Пушилин говорил, что в республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой студентов призвали на службу. Теперь ДНР — субъект РФ, поэтому справедливо, что студенты республики вернутся к учебе в своих вузах, отметил врио главы ДНР.

13 ноября президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, студенты могут вернуться к учебе.