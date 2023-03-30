Пушилин: Артемовск скоро попадет в фактическое окружение

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В скором времени можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация с городом, за который вот уже более шести месяцев идут ожесточенные бои, продвигается.

Скоро можно будет говорить о фактическом окружении города. По Артемовску ситуация продвигается, — сказал Пушилин.

Артемовск находится севернее Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.

В настоящий момент украинская группировка в Артемовске находится в так называемом оперативном окружении. По последней информации, которую приводит РИА Новости, ВС РФ перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. В этих условиях начавшаяся распутица осложняет подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ.

Ранее Генеральный штаб ВСУ признал в своей вечерней сводке в соцсетях успех Вооруженных сил России в Артемовске. В ведомстве отметили, что российские силы продолжают штурм города.

До этого пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».