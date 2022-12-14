«Он нам не нужен»: Пушилин о статусе украинского языка в Конституции ДНР Пушилин анонсировал скорое принятие Конституции ДНР в этом году

Фото: РИА Новости

Денис Пушилин

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в скором времени регион примет Конституцию. В интервью РИА Новости он отметил, что в высшем нормативно-правовом акте не обсуждался статус украинского языка, поскольку «он не нужен».

Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году, не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия конституции уже станет возможным принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и все концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти, — сказал Пушилин.

Ранее председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что принятие новой Конституции ДНР как субъекта России планируется до конца года. Предыдущая редакция документа была принята в 2014 году.

В октябре ДНР и ЛНР стали республиками с русским языком в качестве государственного. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии этих территорий в состав РФ, отсылки к которым содержатся в постановлениях Конституционного суда России.