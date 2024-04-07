Пункты временного размещения в Оренбуржье появились в «Яндекс Картах»

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Пункты временного размещения в Оренбургской области появились в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе», сообщили в региональном Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сервисы находятся в процессе наполнения, информацию о ПВР постоянно обновляют.

Пункты временного размещения в Оренбургской области теперь на «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе». Минцифры региона совместно с «Яндексом» прорабатывают вопрос о внесении ПВР в навигационные сервисы «Яндекса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пик паводка в Оренбурге ожидается к 10 апреля. Власти региона отмечают, что стабилизации ситуации по паводку в области стоит ждать не ранее 20 апреля.

Сильнейшие паводки, обрушившиеся на Оренбургскую область, уже отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера, сообщил глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в регион по поручению президента Владимира Путина. Члены комиссии поддержали решение ввести режим ЧС единогласно. Общая сумма ущерба, причиненного жилью в Оренбургской области из-за паводка, может превысить 21 млрд рублей.