Пункты досмотра у Крымского моста опустели после ЧП

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пункты досмотра, расположенные у Крымского моста, опустели после инцидента, произошедшего в ночь с 16 на 17 июля. На дорогах, ведущих к КПП, также нет автомобилей, сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

В то же время перед Чонгарским мостом, соединяющим Республику Крым с Херсонской областью, образовалась крупная пробка. Причиной транспортного затора стала невозможность движения туристов по Крымскому мосту.

Представители Национального антитеррористического комитета ранее заявили, что атака на Крымский мост была совершена украинской стороной. По их словам, ВСУ использовали беспилотные надводные аппараты. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек в результате происшествия на переправе. Он подчеркнул, что погибшими являются супруги из Новооскольского округа. Их 14-летняя дочь была госпитализирована с ранениями средней степени тяжести, ее жизни ничего не угрожает. Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь, ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона, подытожил губернатор.