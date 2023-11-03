Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют на реконструкцию

Фото: Евгений Ашихмин/РИА Новости

Пешеходный пункт пропуска «Ивангород» на российско-эстонской границе

Автомобильный грузопассажирский пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют на реконструкцию с 1 февраля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Временно закрыть автомобильный грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Ивангород» (Ленинградская область) (за исключением его пешеходной составляющей) с 1 февраля 2024 года на период его реконструкции, — следует из распоряжения.

Министерство иностранных дел обязали уведомить о решении эстонскую сторону. Минтранс РФ представил программу реконструкции пункта пропуска еще в 2020 году.

Ранее сообщалось о закрытии двух пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе Литвы и России. Соответствующее решение принял Вильнюс. Пункты пропуска прекратили свою работу 16 октября. В распоряжении МВД республики уточняется, что закрытие ПП высвободит ресурсы пограничной службы, чтобы перенаправить их на охрану границы в других местах.