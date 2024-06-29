Пуля прилетела в окно жилого дома в Краснодаре Полиция Краснодара проверяет сведения о стрельбе по многоэтажному дому

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Участковый уполномоченный полиции Краснодара направлен на место предполагаемой стрельбы по многоэтажному жилому дому после появления соответствующих сообщений в СМИ, заявили в пресс-службе МВД России по городу. Была организована проверка на основании публикаций.

На основании выявленной в сети Интернет информации назначено проведение проверки. На место предполагаемого инцидента направлен участковый уполномоченный полиции для проверки указанных в публикации сведений и принятия законного решения, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Kub Mash, неизвестные открыли огонь по жилому дому на улице Восточно-Кругликовской утром 29 июня. Одна из пуль попала в окно квартиры на шестом этаже.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток купил пистолет и испытал его на прохожем пенсионере. По данным МВД России по Ленобласти, он попал 70-летнему мужчине в плечо из окна на четвертом этаже отеля. Юноша стрелял из пневматического пистолета.

До этого в Ростове-на-Дону полиция задержала мужчину с пистолетом в торговом центре «Суворовский». Силовикам пришлось окружить здание. По словам губернатора региона Василия Голубева, произошедшее квалифицируется как хулиганство.