Пулеметную ленту и гранату обнаружили у пассажиров метро в Петербурге Трое пассажиров метро были задержаны за попытку провезти оружие в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу двоих граждан задержали с оружием в Петербурге, сообщает 78.ru. Одним из них оказался 44-летний мужчина с пулеметной лентой и газовым пистолетом, которые он приобрел на Удельном рынке. Еще один пассажир пытался провезти в рюкзаке учебную гранату.

Третьим задержанным стал 15-летний подросток. У него в сумке нашли пневматический пистолет «Сталкер С-17». Мальчик объяснил, что вез его другу.

Ранее в Москве 70-летний пенсионер пришел в магазин «Пятерочка» в районе Чертаново Южное и достал посреди зала пистолет и 18 патронов. Сотрудники магазина ожидали требований отдать все деньги из кассы, однако мужчина всего лишь предложил обменять оружие на бутылку водки. Кассиры отказались от сделки. Позднее в Сети опубликовали видеозапись с места событий.

До этого в Москве уволенный из ресторана курьер угрожал взорвать заведение, требуя денег. Злоумышленник настаивал, что ему недоплатили зарплату на сумму 50 тысяч рублей, но вместо обращения в суд собрался решить проблему самостоятельно. Уточняется, что курьер был уволен еще в сентябре 2023 года из-за халатного отношения к работе и грубости в адрес коллег.