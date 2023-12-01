Пугавшего клиентов «мычанием» глухонемого курьера уволили в Череповце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Череповце уволили глухонемого курьера, пугавшего людей своим «мычанием», пишет Telegram-канал Mash. Жена экс-доставщика рассказала, что ее супруг лишился работы после жалоб от клиентов.

Игорь Б. устроился в службу доставки в середине октября, но проработал всего полтора месяца. Супруга сообщила, что мужа уволили из-за жалоб от клиентов, которых напугал «довольно странный курьер» с проблемами со слухом и речью.

В самой службе доставки пояснили, что курьера отстранила компания-посредник, которая нанимает сотрудников. Причиной стали систематические нарушения, в том числе опоздания и невыходы на смену, о чем сообщали и коллеги, а недуг мужчины никак не связан с увольнением, нарушений со стороны компании-посредника не выявлено.

Прокуратура Вологодской области организовала проверку по факту сообщений СМИ об увольнении курьера. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства и дана оценка соблюдению трудового законодательства, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге уволили курьера, напавшего с топором на водителя такси на Вознесенском проспекте. В службе доставки сообщили, что уже отключили дебошира от системы и он больше не сможет доставлять заказы. Перед этим в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина на мопеде остановился перед машиной на светофоре, достал из курьерской сумки топор и начал угрожать водителю.