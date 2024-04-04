Публициста Скобова заключили под стражу в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественника и публициста Александра Скобова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заключили под стражу в Петербурге до 1 июня, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы. Суд 4 апреля удовлетворил ходатайство следствия. Скобова обвиняют в оправдании терроризма после его постов о теракте на Крымском мосту.

Александру Скобову вменяют статью 205.2 УК — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». При этом защита публициста запросила для него домашний арест.

Скобова задержали в Петербурге 3 апреля по подозрению в оправдании терроризма. По данным силовиков публицист делился мыслями о терактах в «Крокус Сити Холле» и ударах по Крымскому мосту в своем Telegram-канале на 900 человека.

О внесении Скобова в список иностранных агентов стало известно 22 марта. По данным Минюста, публицист выступал против специальной военной операции России на Украине и распространял ложные сведения о принимаемых руководством страны решениях. Кроме этого, Скобов отождествлял РФ с террористической организацией и принимал участие в создании материалов иноагентов.