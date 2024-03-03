Двое школьников спасли младшеклассника от нападения собак под Иркутском Псы напали на восьмилетнего мальчика в Братске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Братске Иркутской области два уличных пса напали на восьмилетнего мальчика во дворе школы. Пресс-служба регионального управления СКР возбудила уголовное дело с целью изучить работу властей в части отлова бездомных животных.

По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в Следкоме

Спасли мальчика от животных его сверстник и старшеклассник, оказавшиеся рядом. Они спугнули псов, передает «КП-Иркутск». По словам матери пострадавшего, мальчику назначили уколы от бешенства. Укус оказался неглубоким? и наложения швов не потребовалось. Родители в школьном чате утверждают, что собаки никогда не проявляли агрессию к школьникам до этого инцидента.

Он сказал, что громко звал на помощь! На крыльце школы стояли его одноклассник и старшеклассник. Они услышали, побежали к сыну и спугнули собак. Когда мой мальчик позвонил мне в слезах, я была в ужасе, прибежала домой и сразу осмотрела место укуса, к счастью, он был не глубоким. Эта ситуация очень напугала ребенка. Я попыталась его успокоить и отвезла в травмпункт, — рассказала мать мальчика.

Ранее в центре Читы в районе Пионерского парка стая собак набросилась на ребенка. Пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев сообщил, что после этого отловили агрессивных животных, а в парке и на прилегающей территории уполномоченные организации провели рейд по безнадзорным собакам.