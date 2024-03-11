Псковский подросток облил бензином и поджег собутыльника матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Острове Псковской области 17-летний подросток облил бензином и поджег собутыльника своей матери, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчина скончался от обширных ожогов в больнице. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по данному факту.

Инцидент произошел в преддверии 8 Марта. Юноша пришел домой и обнаружил неизвестного мужчину, с которым его мать распивала алкогольные напитки, при этом младшая сестра-третьеклассница находилась без присмотра. Он отвел девочку к бабушке, вернулся домой и попросил 51-летнего мужчину уйти. Получив грубый отказ, подросток облил гостя бензином и поджег его.

Мужчину госпитализировали с обширными ожогами, он скончался в больнице спустя неделю. Действия подростка квалифицировали как убийство.

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга подожгла дверь квартиры в Приморском районе, в которой находились женщина и двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

До этого полицейские задержали двух жителей Московской области, подозреваемых в поджоге входной двери квартиры в Шлиссельбурге. По подозрению в правонарушении были задержаны приезжие 16 и 17 лет, которых обнаружили в международном аэропорту Пулково. О внешнем повреждении своего имущества правоохранителям в Ленинградской области пожаловалась пенсионерка. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).