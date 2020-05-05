Псковский губернатор запретит выходить из дома без перчаток

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал введение перчаточного режима наравне с обязательным ношением медицинских масок в общественных местах.
Ведерников заявил, что многие россияне заболели COVID-19 после контакта с поверхностями, содержавшими вирусные частицы. Глава региона поручил дополнить указ об ограничительных мерах пунктом об обязательном ношении перчаток.
По
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших.
Государственный совет обсудил введение обязательного масочного режима в России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен