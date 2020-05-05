Псковский губернатор запретит выходить из дома без перчаток

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Главы округов Подмосковья должны помогать людям старшего поколения в оформлении пропусков для поездок на дачи. Поручение отдал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Он пояснил, что получает много писем по поводу соблюдения режима самоизоляции от жителей области в возрасте старше 65 лет. В связи с этим потребовал уделить им особое внимание. В случае...