Регионы

Псковский губернатор запретит выходить из дома без перчаток

18:07, 05 мая 2020
Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал введение перчаточного режима наравне с обязательным ношением медицинских масок в общественных местах.

Ведерников заявил, что многие россияне заболели COVID-19 после контакта с поверхностями, содержавшими вирусные частицы. Глава региона поручил дополнить указ об ограничительных мерах пунктом об обязательном ношении перчаток.

По информации «МК», региональное управление Роспотребнадзра опишет нужные виды перчаток и степень эффективности разных средств защиты.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших.

Государственный совет обсудил введение обязательного масочного режима в России.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях