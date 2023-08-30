Псковский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на аэропорт Ведерников: при атаке БПЛА на аэропорт в Пскове никто не пострадал

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Михаил Ведерников

При атаке украинского беспилотника на аэропорт в Пскове никто не пострадал, заявил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, масштаб разрушений сейчас уточняется. Он пообещал держать жителей в курсе последних новостей.

В псковском аэропорту была отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется. Все службы работают на месте. Провели оперативный штаб, наметили первичные действия. Будем держать вас в курсе, — сказал Ведерников.

Он подчеркнул, что в Псковской области хватает сил и средств для предотвращения атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Позднее стало известно, что российские авиакомпании «Азимут» и «Икар» отменили шесть рейсов из аэропорта Пскова после атак беспилотников. В Росавиации уточнили, что меры были приняты для безопасности пассажиров.