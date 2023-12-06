Псковский СК расследует смерть младенца в больнице

Ребенок умер в детской областной клинической больнице, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области. Назначены ряд экспертиз.



Младенец поступил из Псковской областной инфекционной клинической больницы. Пользователи в Сети выразили опасение, что малышу не своевременно оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детской областной клинической больнице. Назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана комплексная оценка действиям детской областной клинической больницы и Псковской областной инфекционной клинической больницы, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ситуацию также прокомментировали представители комитета по здравоохранению Псковской области. По словам зампреда комитета Надежды Рагозиной, по факту смерти ребенка региональные власти совместно с филиалом страховой компании «Макс-М» проводят экспертизу качества оказания медицинской помощи.

Каждая детская смерть — трагедия, поэтому все случаи младенческой смерти рассматриваются на областной комиссии по разбору случаев перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности в Псковской области, — отметила она.

Ранее сообщалось, что ребенок в Иркутской области умер из-за ошибочного диагноза после падения с лестницы. Вачи одной из больниц диагностировали мальчику воспаление горла, спустя сутки он умер из-за черепно-мозговой травмы.