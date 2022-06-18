Псковича оштрафовали на 30 тысяч рублей за разговоры о спецоперации Суд счел разговоры псковича о спецоперации на Украине дискредитацией ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Псковский городской суд назначил местному жителю административный штраф в размере 30 тыс. рублей за разговор о военной операции РФ на Украине в момент нахождения на улице города, сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Псковской области. В суде сочли, что слова нарушителя были направлены на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

19 мая 2022 года мужчина в общественном месте на ул. Л. Толстого города Пскова публично высказывал информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил России на территории Украины, — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Постановление в законную силу не вступило, добавили в ведомстве.

Накануне на молодых людей, повредивших огромную букву Z в Чебоксарах, завели уголовное дело по статье «Вандализм». Им грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, каждому из них придется заплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.