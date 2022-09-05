Психологи севастопольского вуза помогут студентам-участникам боев в ЛДНР Университет Севастополя поможет студентам-участникам боев в Донбассе вернуться к мирной жизни

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Автомат АКМ военнослужащего отдельного батальона оперативно-боевого тактического формирования ДНР

Эксперты Севастопольского государственного университета создали программу, которая поможет вернуться к мирной жизни студентам Автомобильно-дорожного института (находится в Горловке, входит в структуру Донецкого национального технического университета), принявшим участие в боевых действиях в Донбассе, заявила проректор вуза Ирина Авдеева. По ее словам, которые приводит ТАСС, предусмотрены занятия с психологами, встречи с волонтерами, индивидуальные и групповые консультации, а также комплексная информационная компания по адаптации к условиям мирного времени.

То, что они пережили, сильнейший стресс, и мы готовы к тому, что кому-то понадобится специализированная помощь, чтобы справиться с последствиями, но многим достаточно будет просто заново осознать происходящее вокруг них после возвращения с передовой, — сказала Авдеева.

Она добавила, что Севастопольский университет работает с вузами Горловки с 2014 года и сейчас готовится подписание соглашений о сотрудничестве.

Ранее стало известно, что школьники и студенты, прибывшие из Донбасса, а также с Украины, будут учиться в России бесплатно. По словам федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, с конца февраля в РФ прибыло более 557 тысяч учащихся.