Психологи МЧС приступили к работе с эвакуированными из Киржачского района

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Психологи МЧС России работают с жителями Киржачского района Владимирской области, сообщила пресс-служба ведомства. В двух ПВР размещены 533 человека, в том числе 15 детей. В ближайшее время будет развернут еще один пункт временного размещения.

Психологи МЧС России помогают жителям Владимирской области в ПВР. В двух пунктах размещены 533 человека, в том числе 15 детей. Еще один — готовится принимать людей, — сообщили в МЧС.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается. По его словам, зона ЧС будет ограничена пределами четырех населенных пунктов. Он добавил, что 23 апреля школы и другие образовательные учреждения в районе не будут работать. Это постановление также коснется ряда предприятий.

Днем 22 апреля на территории воинской части произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту происшествия создана комиссия, которую возглавил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга. По итогам проведения разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.