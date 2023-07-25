Психически больной мужчина в Дагестане убил сожительницу МВД: психически больной мужчина в Дагестане убил сожительницу, позже нанеся ранения трупу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, имеющий психическое заболевание, убил сожительницу в дагестанском селе, а затем нанес множественные ножевые ранения жертве и покалечил себя, сообщает МВД республики в Telegram-канале. Инцидент имел место в селении Шовкра Лакского района.

В 15.57 в дежурную часть Лакского отдела от участкового уполномоченного полиции поступило телефонное сообщение о том, что ... в селении Шовкра Лакского района в частном домовладении 29-летний мужчина убил 38-летнюю женщину, нанеся ей удар по голове тупым предметом. Позже мужчина нанес множественные проникающие ножевые ранения своей сожительнице, — отметили в пресс-службе регионального МВД.

В полиции уточнили, что подозреваемый имеет психическое заболевание и состоит на учете в Республиканском психоневрологическом диспансере. Мужчину привезли в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что мужчина ворвался в соборную мечеть города Красноярска с молотком. Подперев запасной выход доской, он начал крушить внутреннее убранство здания. Как уточнилив ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчина страдает психическим расстройством. Ранее его уже судили за грабеж.