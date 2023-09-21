Психиатра и его сына-инвалида нашли мертвыми на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области нашли мертвыми психиатра и его сына-инвалида, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он рассказал, что тела погибших в квартире в городе Березовский нашел старший сын врача, пишет «КП — Екатеринбург». Следов насильственной смерти следователи не обнаружили. Материалы дела, собранные полицией, переданы в СКР по Свердловской области.

Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили, — уточнил Горелых.

Источник в силовых структурах в беседе с изданием отметил, что тела были найдены 19 сентября. По предварительной версии, психиатр убил сына и покончил с собой. В СУ СКР по региону добавили, что сотрудники следственного отдела по городу Березовский устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Житель Москвы ранее обнаружил тело женщины во время прогулки с собакой. На место происшествия был вызван наряд полиции и судмедэксперты. Они определили, что женщина умерла насильственной смертью. Установление обстоятельств произошедшего контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.