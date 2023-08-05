Пса из Карачаево-Черкесии сначала выбросили на улицу, а потом чуть не убили

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Карачаево-Черкесии местная жительница обнаружила на улице окровавленную собаку породы самоед, которую отдала на лечение хозяину местной клиники для бездомных животных Анару Алиеву, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Как рассказал ветеринар, сначала от питомца избавились бывшие хозяева, а после этого брошенного оголодавшего пса расстреляли, когда он в поисках еды охотился на чужих кур.

Он попал ко мне в очень тяжелом состоянии. Обратилась неравнодушная женщина, когда нашла его в окровавленном состоянии. Сейчас на ваших экранах такой белый и пушистый медведь, но некоторые время назад над этим прекрасным мальчиком поиздевались люди, в него стреляли, — сказал Алиев.

По словам врача, пес обрел вторую жизнь. Сейчас белоснежный и пушистый питомец ищет новый дом. Хозяин клиники надеется, что найдутся добрые люди.

Год назад в Санкт-Петербурге местная жительница до смерти забила собаку на детской площадке прямо на глазах у ее хозяина-инвалида. Когда девушка била ногами маленького визжащего от боли пса, их заметили прохожие, которые попытались заступиться за беззащитное животное, но испугались живодерку. Однако они успели снять ее на видео, после появления которого в Сети полицейские установили личность женщины.