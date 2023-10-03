Прыжки из окон школы в Ульяновске привели к уголовным делам SHOT: возбуждено два уголовных дела после прыжков из окон школы в Ульяновске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два уголовных дела возбуждено в Ульяновске после того, как дети выпрыгнули из окна школы из-за сработавшей сигнализации, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, дела открыты по ст. 293 УК РФ («Халатность») и «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Также следствие проверит действия учительницы, которая в момент инцидента находилась в кабинете.

Пожарная сигнализация сработала в ульяновской школе № 64 во время урока. Предположительно, причиной стало короткое замыкание. Сообщалось, что паника могла возникнуть из-за школьника, который после срабатывания сигнализации выбежал в коридор и начал кричать о теракте. Двое выпрыгнувших в окно учеников получили переломы и были госпитализированы, еще один отделался ушибом.

Очевидица событий ранее рассказала NEWS.ru, что во время срабатывания пожарной сигнализации в школе начали проводить эвакуацию, в пятом классе возникла давка и несколько учеников выпрыгнули в окно. По ее словам, она не слышала ученика, выбежавшего в коридор и поднявшего панику криками о теракте.

В марте учащийся читинской школы выпрыгнул из окна первого этажа во время урока, в результате мальчик получил переломы ног. Местные власти рассказали, что ученику стало плохо на уроке литературы, он начал задыхаться, резко встал, забрался на парту у окна, открыл его и прыгнул.