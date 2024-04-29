Прыгнувшая голой с моста в Петербурге девушка оказалась художницей «Mash на Мойке»: прыгнувшая с моста девушка оказалась художницей из Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прыгнувшая в воду с 19-метрового Яхтенного моста обнаженной девушка в Санкт-Петербурге оказалась 28-летней художницей по имени Анастасия, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». Помимо живописи, она занимается йогой.

Девушка также является хедлайнером художественных и музыкальных мероприятий, уточнили авторы канала. Художница также хорошо известна в своих кругах, при этом в настоящий момент она воздерживается от комментариев. Сестра девушки также хранит молчание.

По данным канала, нарушительница общественного порядка попала в больницу. Медики диагностировали у нее легкое воздействие психотропными препаратами.

Напомним, 28 апреля в Санкт-Петербурге обнаженная девушка с голубыми волосами прыгнула в воду с Яхтенного моста высотой 19 метров. Художница убегала от полицейских. Нарушительницу заметили рядом с ТРК «ПитерЛэнд». Девушка быстро привлекла внимание окружающих, включая полицейских. Правоохранители пытались задержать ее, но она решила прыгнуть в воду.

Девушка удачно нырнула и вышла на берег. Полиция уже поджидала нарушительницу. Правоохранители задержали художницу и отвезли в участок.

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