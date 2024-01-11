«Прямо зимняя река!»: новосибирцы показали затопленные из-за аварии улицы Около 237 зданий в Новосибирске остались без отопления из-за коммунальной аварии

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Жители Новосибирска опубликовали кадры с улицами города, затопленными в результате крупной коммунальной аварии. Отмечается, что в результате происшествия около 237 объектов остались без отопления и горячей воды. Все они расположены в Ленинском районе города, уточнили в городской администрации. В связи с восстановительными работами в 103 жилых домах также отключили теплоснабжение.

Представители мэрии Новосибирска уточнили, что авария возникла на теплотрассе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как из-за коммунальной аварии затопило сразу несколько улиц Новосибирска. Кроме того, на видео можно заметить сотрудников городских служб, занимающихся устранением последствий аварии.

Прямо зимняя река какая-то! Даже летом такого не было. Куда вода будет уходить? Все ливневки же сейчас закрыты, — прокомментировал аварию один из очевидцев.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту коммунальной аварии в Новосибирске. Дело было возбуждено по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.