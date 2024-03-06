«Прожарка» грузовика ВСУ под Запорожьем попала на видео Эксперт Рожин опубликовал видео ликвидации грузовика ВСУ под Запорожьем

Фото: МО РФ

Российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации грузовик ГАЗ-66, принадлежавший подразделениям Вооруженных сил Украины. Как отметил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, машину поразили операторы БПЛА из состава 69-й бригады ВС России. Он также опубликовал видео сброса снаряда на грузовик.

Операторы БПЛА 69-й бригады прикрытия группировки «Восток» поджарили ГАЗ-66 противника на Запорожском направлении, — написал Рожин.

На записи можно заметить, что грузовик стоит на грунтовой дороге у лесополосы. На него с дрона сбрасывают боеприпас, после чего происходит взрыв.

Ранее первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов сообщил о ликвидации третьего американского танка M1 Abrams в зоне СВО. По его словам, сделали это военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. Позднее информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что машину противника поразили с первого выстрела танкисты ВС РФ на Авдеевском направлении.