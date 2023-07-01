Появилось видео тушения авиалайнера в Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео тушение авиалайнера компании Emirates Airlines, загоревшегося в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, ролик опубликовал Telegram-канал Mash. Самолет должен был вылететь в Дубай.

На кадрах видно, как несколько пожарных расчетов заливают хвостовую часть лайнера, в которой, по данным канала, произошло возгорание. Администрация аэропорта заверила, что пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел минувшей ночью в момент подготовки самолета ко взлету. Экипаж лайнера подал сигнал тревоги, все пассажиры были эвакуированы. По данным ряда СМИ, у лайнера горел один из двигателей. В результате вылет рейса был задержан на несколько часов. В пункт назначения он отправился в 04:49 1 июля.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Толмачево в Новосибирске загорелся самолет Ан-12БК, принадлежащий компании «Иркут». Возгорание произошло в четвертом двигателе судна. Самолет удалось потушить.