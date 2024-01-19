Проводница поезда в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз

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Проводница поезда в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз, сообщает Daily Storm. Как отмечается, произошло это в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Проводница, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный и высадила его на ближайшей станции. Хозяин обнаружил пропажу только после того, как состав тронулся.

Отмечается, что Твикса найти так и не удалось. Владелец обещает щедрое вознаграждение за информацию о нем и намерен наказать проводницу через суд. Сейчас животное ищут волонтеры.

Накануне сообщалось, что в Ростове-на-Дону выбросили на улицу в мороз кошку, у которой были подрезаны уши. Животное нашла местная жительница. Она связалась с волонтером и рассказала о произошедшем. Зоозащитница отметила, что у нее гноились раны после обрезания ушей. Кошка уже пошла на поправку. Ее вакцинировали, обработали от паразитов и стерилизовали. Сейчас волонтеры ищут для животного новый дом.

В селе Барышево Новосибирского района ранее появился местный Хатико, который ежедневно встречает поезда и ждет кого-то на платформе. Зоозащитница рассказала, что волонтеры начали поиски хозяев животного, которое около полугода назад поселилось возле железнодорожной станции.