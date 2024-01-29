Проверка дагестанского завода превратилась в дело о рабстве В Дагестане возбудили дело о рабстве после проверки кирпичного завода

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Следственный комитет в Дагестане возбудил уголовное дело в связи с использованием рабского труда на заводе по производству кирпича, сообщает пресс-служба ведомства. Следователи квалифицировали действия руководства предприятия по п. «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ.

Следователями СУ СК РФ по РД проведена процессуальная проверка по факту распространенного в СМИ видео о незаконном удержании мужчины на кирпичном заводе в Каспийске, по результатам которой установлено наличие признаков преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ. <...> По данному факту в отношении руководства кирпичного завода 28 января 2024 года возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что проверяют информацию о незаконном удержании гражданина Белоруссии на заводе по производству кирпича. Соответствующий ролик полицейские обнаружили в Сети. В нем волонтер рассказывает, как спасла мужчину. На место выехали следователи.

Во время проверки выяснилось, что 29-летний приезжий мужчина 13 января 2024 года устроился на работу на завод по производству кирпича согласно трудовому законодательству РФ. Однако спустя несколько дней он передумал и решил уехать. Для этого обратился к волонтерам.