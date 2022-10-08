Минтранс дал прогноз по восстановлению движения поездов по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пожар на Крымском мосту

К настоящему моменту специалисты провели первичную оценку состояния инфраструктуры Крымского моста, рассказали в Минтрансе. Переправу осмотрели на предмет возможности пропуска поездов. Сейчас эксперты проводят восстановительные работы, передает ТАСС.

В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы, — сказали в ведомстве.

В Минтрансе подчеркнули: исходя из оценки экспертов, работоспособность участка и организация движения первых составов будет обеспечена уже к вечеру. Работу выполнят к 20:00 мск.

Также детали функционирования железнодорожного полотна раскрыл оператор перевозок в Крым «Гранд сервис Экспресс». В компании рассказали, что поезда из Севастополя до Санкт-Петербурга и из Симферополя до Москвы соответственно в субботу отправятся согласно расписанию.

ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет утверждает, что на переправе подорвался грузовой автомобиль, а затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По имеющимся данным, погибли три человека.

Как заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, ответ на подрыв Крымского моста должен быть жестким, но не обязательно «в лоб». По его словам, если подтвердится «украинский след», то последствия окажутся «неотвратимыми».