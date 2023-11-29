Провалившиеся под лед челябинские лошади ослабли и замерзли насмерть Под Челябинском четыре лошади провалились под лед и замерзли насмерть

Фото: t.me/mchs_official

В Челябинской области в поселке Метлино табун лошадей провалился под лед на озере Кожакуль, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасти удалось лишь двух из шести животных, передает издание «Подъем». Лошади быстро ослабли из-за холода, пока спасатели с помощью бензопил делали тропу к берегу.

Хозяин выпустил стадо на самовыгул в районе поселка Метлино. Некоторые лошади забрели на озеро Кожакуль и провалились. Неокрепший лед не выдержал животных. Сотрудники Специального управления ФПС № 1 МЧС России с помощью бензопил, ломов и топоров прорубили во льду тропу длиной более 150 метров. По ней вывели обессиленных лошадей. Сейчас они переданы хозяину, — сообщили в МЧС.

Всего от места происшествия спасатели прорубили тропу длиной 150 метров. Также в спасательной операции использовались топоры и ломы.

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