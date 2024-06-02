Мужчина совратил 13-летнего мальчика в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге поместили под стражу 22-летнего молодого человека, который совратил 13-летнего подростка. Против него составили административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, в полицию обратилась мать пострадавшего школьника. Она заявила, что развратные действия против ее сына произошли 1 июня в квартире. В чьей именно, не уточнятся.

Несколько дней назад в парке «Куракина Дача» в Невском районе Петербурга изнасиловали 22-летнюю девушку. Гражданин Узбекистана напал на нее ночью и, угрожая ножом, надругался. Обнаженную девушку в крови заметили очевидцы и позвонили в полицию.

Бдительность неравнодушных также помогла полицейским Санкт-Петербурга задержать семейную пару, которая домогалась к детям с непристойными разговорами и показывала интимные фотографии на смартфоне. Обоих родителей подозревают в растлении своих детей — четырехлетнего сына и семилетней дочери. Детей изъяли из семьи и поместили в стационар. Родителей арестовали до 27 июля.