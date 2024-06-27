«Противнику тяжело»: артиллеристы ВС РФ разгромили наблюдательный пункт ВСУ МО: артиллеристы ВС РФ поразили наблюдательный пункт ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО Украины

Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» Южной группировки войск уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, расположенный в высотной башне, на Донецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Для этого использовалась тактика частых смен огневых позиций. Военнослужащий с позывным Платон уточнил, что противник устал и заметно уступает ВС РФ, передает РИА Новости.

Башню поражали. Пришла цель, скорее всего там был наблюдательный пункт <...> Возможно даже камеры какие-то стояли. Башня высокая, поэтому логично, что там может что-то стоять. Стреляли и поразили, попали <...>. В общем и в целом чувствуется что им (противнику. — NEWS.ru) тяжело, — сказал военнослужащий.

Артиллерист заметил, что обстановка сложилась стабильно-напряженная. Оживление со стороны ВСУ наблюдается только в случае подвоза боекомплекта на позиции, подчеркнул он.

Ранее военнослужащие российской группировки войск «Восток» сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев добавил, что российские военные также улучшили свое положение по переднему краю. Огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты в районах Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ.