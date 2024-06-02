«Противник утихомирился»: ВС РФ уничтожили украинскую машину с боеприпасами МО: расчет ПТРК «Фагот» уничтожил машину с боеприпасами ВСУ под Угледаром

Фото: МО РФ

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Восточной группировки войск уничтожил машину с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что это было «прямое попадание» по движущейся цели, после удара снаряды взорвались, передает ТАСС.

Попадали в пулеметчика на опорном пункте противника. Метров 700 он от нас был. Разведка подтвердила поражение, да и сами наблюдали. После этого противник утихомирился, тише стало, — заявил номер расчета с позывным Суббота.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения российской группировкой войск «Север» зенитно-ракетного комплекса «Оса» ВСУ. Как указывалось, кадры сняты на Харьковском направлении. На них видно, как к установке приближается российский дрон и врезается в нее, вызвав взрыв. Экипаж сбежал, пишет канал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Telegram-канал «Mash на Донбассе» до этого выложил видео, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре бронемашины американского производства Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат ВСУ. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.