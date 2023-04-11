Против журналиста из Королева завели три уголовных дела за посты RusNews: на журналиста Романа Иванова завели три дела за посты в Telegram

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На журналиста Романа Иванова из Королева завели три дела за посты в Telegram, сообщает RusNews со ссылкой на его жену. По словам девушки, силовики выломали дверь в квартиру, обыскали ее и увезли мужа. Они были с глушилками связи, поэтому связаться с адвокатами или родственниками сразу семья не смогла.

Саму супругу журналиста Марию Иванову вызвали на допрос в Следственный комитет. Технику из дома изъяли. Искореженную дверь Ивановой пришлось обматывать пакетами, чтобы закрыть вход в квартиру. Она также рассказала, что перед обыском в глазок видела сотрудников газовой службы.

В марте обыски прошли у бывших сотрудников общества «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Проверка проходила в том числе у бывшего председателя правления организации Яна Рачинского. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма в интернете.

В том же месяце в офисе Калужского регионального общественного движения «За права человека» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) прошли обыски. По данным журналистов, силовики не смогли изъять технику, так как в офисе стоит только один неработающий компьютер.