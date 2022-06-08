Против жителя Красноярска возбудили дело за посты с оправданиями нацистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Красноярска за оправдание преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональной прокуратуры. По информации ведомства, он разместил в соцсетях текст с положительной оценкой действий нацистов по сжиганию мирного населения в годы войны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси»), — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. По предварительным данным, в мае 2020 года он отправил на сайт «Бессмертный полк» фото одного из руководителей нацистской Германии Йозефа Геббельса. В отношении него было возбуждено уголовное дело по cтатье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.