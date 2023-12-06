Против убийцы полицейского в Рязанской области возбудили уголовное дело

Против мужчины, устроившего стрельбу с полицейскими в Рязанской области, завели уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. Там также отметили, что стрелявший уже был судим, в том числе за угрозы убийством.

По данным ТАСС, выстрел был произведен из охотничьего ружья. В Telegram-канале «112» добавили, что полицейские прибыли к дому стрелка, из-за его начавшейся ссоры с бывшей женой. Женщина до этого неоднократно обвиняла экс-мужа в истязаниях и считала, что он несправедливо поделил имущество при разводе. После приезда силовиков, мужчина заперся в доме и открыл огонь со второго этажа, застрелив полицейского.

6 декабря неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции из своего дома, расположенного близ трассы М-5 в Рязанской области. По данным Telegram-канал «112», в результате стрельбы погиб один полицейский, пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщалось ранее, в Казани пациент наркологического диспансера взял в заложники медсестру, вооружившись шариковой ручкой. Он лечился от алкогольной зависимости. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пациента, ему грозит тюремный срок по статье 206 УК РФ «Захват заложника». Отмечается, что медсестра не пострадала в результате инцидента и отделалась испугом.